IA et droit du travail : quels sont les devoirs de l’employeur ? [ABO]

L’intelligence artificielle s’inscrit désormais dans un, avec des incidences directes sur le droit du travail. L’AI Act ou règlement européen sur l’intelligence artificielle, a été adopté et prévoit une entrée en vigueur progressive jusqu’en 2027. Ce texte distingue les systèmes à risques élevés, soumis à des obligations renforcées, des systèmes à risques limités.En matière de ressources humaines, plusieurs outils utilisés pour le recrutement, l’évaluation ou la surveillance sont classés comme «» par le législateur européen.impose ainsi des exigences strictes en matière de transparence, d’explicabilité et de contrôle humain. L’employeur devra être en mesure de démontrer que les systèmes déployés sont, qu’ils ont été testés et validés, et qu’un responsable en assure la supervision.En parallèle, le droit français reste mobilisé via les, notamment sur. Toute introduction d’un dispositif automatisé de surveillance ou de collecte de données personnelles doit faire l’objet d’une déclaration et d’un échange avec les représentants du personnel.Dans ce contexte, les entreprises sont appelées à