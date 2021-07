Etudiants, recruteurs, écoles : quelles formations et carrières pour les jeunes de demain ? (Mis à jour REPLAY)

Le rôle de manager s’est en ce sens complexifié : en plus de coordonner, on attend également de lui qu’il fasse preuve de plus de créativité dans ses relations avec ses collaborateurs.



Par exemple, en animant les réunions de manière plus créative, pour mieux stimuler et libérer la parole des participants : les réunions doivent avoir une valeur ajoutée pour les salariés afin de maintenir la cohésion d’équipe. Afin de palier aux échanges virtuels, le manager gagne à être plus inspirant et engagé lors des réunions physiques pour convaincre et motiver davantage ses collaborateurs.



En tant que manager, il doit échanger régulièrement et suivre de près les missions et progressions de l’ensemble de ses collaborateurs, afin de faire des retours constructifs.



Il faut aussi donner des missions et objectifs compréhensibles et atteignables aux collaborateurs, devenus de plus en plus autonomes.

En adoptant un mode mixte de télétravail et présentiel : instaurer un modèle hybride permettra de mettre en place une ambiance saine et une communication efficace entre tous les membres de l’équipe."



TourMaG.com - Qu'il s'agisse des cadres ou des salariés, il faut revoir de fond en comble méthodes d’enseignement, diplômes et les adapter à la nouvelle donne ?



Valérie Dufour : "Oui, les managers de demain doivent assimiler et apprendre l’ensemble de ces compétences. Ils sont prêts, ,si l'on en croit une enquête du cabinet conseil Willis Tower Watson, qui indique que 84 % des DRH envisagent de former les managers au management à distance, alors qu’ils n’étaient que 34 % dans ce cas avant la crise.



En ce qui concerne les salariés, la vitesse des changements technologiques et des transformations sociétales ne leur laisse pas le choix : ils doivent à défaut d’accroître leurs niveaux de connaissances et de compétences, les maintenir à jour. Plus qu’avant, l’agilité et la capacité d’adaptation deviennent des atouts clés du marché de l’emploi.



La formation sera un des grands enjeux de l'avenir et les écoles devront s'adapter à ce besoin permanent de formation. Des générations qui apprennent les unes des autres et des salariés qui ont de plus en plus besoin de se former : voilà deux axes pour l’entreprise de demain."