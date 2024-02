Réservations agences de voyages : l'année 2024 dans les pas de 2023 ? 🔑

" Les clients se sont rendus compte qu'en dernière minute il n'y avait plus de prix cassés surtout pour les clubs et les produits famille " ajoute à son tour Richard Vainopoulos.



"Et puis avec les Jeux Olympiques, les Français ne veulent pas rester chez eux. Pour les habitants des villes qui vont accueillir les Jeux Olympiques : Paris bien sûr, Marseille, Bordeaux Lille... cela va être compliqué avec des restrictions de circulation. L'international va être demandé".



Un comportement d'achat confirmé aussi chez LIDL Voyages : "Nous ne sommes plus du tout sur des dernières minutes. 35 à 40% des clients réservent entre M- 2 et M-6 du départ. C'est aussi nous les opérateurs qui les éduquons pour qu'ils aient plus de choix, et qu'ils puissent bénéficier du meilleur prix".



2024, ce sera t-elle pour autant un bon cru ?



"J'espère que cette tendance va se poursuivre" répond Mélanie Lemarchand. "Nous avons toujours un petit ralentissement pendant les vacances scolaires, mais début mars ça devrait à nouveau s'accélérer pour les vacances de Pâques et les ponts de mai. Et nous espérons que ça va continuer sur l'été."



Le Président de Tourcom se veut prudent : " Il est très tôt pour se prononcer sur l'année 2024, même si je pense que nous avons les bases pour réussir un bon exercice" .



Pour François Piot, cette anticipation des prises de commandes pourraient laisser présager un ralentissement des réservations un peu plus tôt qu'en 2023. Mais ce dernier préfère rester optimiste : " Nous serons très contents si la tendance actuelle se poursuit ! "