Résidences de tourisme : une saison hivernale solide en montagne

Les résidences de tourisme en montagne enregistrent une saison hivernale 2025-2026 solide - Depositphotos.com @LElik83
Les résidences de tourisme en montagne ont signé une belle performance cet hiver.
Portée par des conditions d’enneigement favorables et un engouement confirmé pour les séjours en altitude, la saison 2025-2026 affiche des taux d’occupation élevés, en progression sur la plupart des mois.
Entre janvier et mars 2026, les résidences de tourisme ont enregistré un taux d’occupation moyen de 85,7%, en hausse de 2,1 points par rapport à l’hiver précédent. Dans le détail, janvier s’établit à 85,7% (+4,2 points), février à 90,1% (-0,3 point) et mars à 81,4% (+2,4 points).
Des résultats qui traduisent une dynamique globalement positive pour les exploitants.
Les périodes de fêtes confirment leur statut de temps forts de la saison. La semaine du Nouvel An a atteint un taux d’occupation record de 98,8% (+0,7 point), tandis que celle de Noël a progressé à 89,9% (+2,8 points).
Ces chiffres illustrent l’attrait toujours marqué des vacanciers pour la montagne en fin d’année.
Portée par des conditions d’enneigement favorables et un engouement confirmé pour les séjours en altitude, la saison 2025-2026 affiche des taux d’occupation élevés, en progression sur la plupart des mois.
Entre janvier et mars 2026, les résidences de tourisme ont enregistré un taux d’occupation moyen de 85,7%, en hausse de 2,1 points par rapport à l’hiver précédent. Dans le détail, janvier s’établit à 85,7% (+4,2 points), février à 90,1% (-0,3 point) et mars à 81,4% (+2,4 points).
Des résultats qui traduisent une dynamique globalement positive pour les exploitants.
Les périodes de fêtes confirment leur statut de temps forts de la saison. La semaine du Nouvel An a atteint un taux d’occupation record de 98,8% (+0,7 point), tandis que celle de Noël a progressé à 89,9% (+2,8 points).
Ces chiffres illustrent l’attrait toujours marqué des vacanciers pour la montagne en fin d’année.
La montagne résiste et séduit
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Sur le plan géographique, les Alpes tirent leur épingle du jeu avec un taux d’occupation moyen dépassant les 90%.
Les Pyrénées ne sont pas en reste : grâce à un bon enneigement, elles atteignent 84% d’occupation, en hausse de 3,4 points sur un an.
Au-delà des chiffres, les professionnels observent également une évolution des comportements. Les réservations de dernière minute sont en hausse, tandis que les clients se montrent plus exigeants sur la qualité des services proposés.
"Ces résultats démontrent l’excellente dynamique du secteur ainsi que la qualité de l’accueil offert par nos exploitants", souligne Stéphane Laugery, président de la FNRT, le syndicat national des résidences de tourisme.
Dans un contexte international marqué par des tensions, notamment liées à la guerre au Moyen-Orient, le secteur n’a pas constaté d’impact majeur sur la fréquentation.
La clientèle française et européenne demeure largement dominante, même si un léger ralentissement des réservations en provenance de certains tour-opérateurs du Proche-Orient a été observé.
Les Pyrénées ne sont pas en reste : grâce à un bon enneigement, elles atteignent 84% d’occupation, en hausse de 3,4 points sur un an.
Au-delà des chiffres, les professionnels observent également une évolution des comportements. Les réservations de dernière minute sont en hausse, tandis que les clients se montrent plus exigeants sur la qualité des services proposés.
"Ces résultats démontrent l’excellente dynamique du secteur ainsi que la qualité de l’accueil offert par nos exploitants", souligne Stéphane Laugery, président de la FNRT, le syndicat national des résidences de tourisme.
Dans un contexte international marqué par des tensions, notamment liées à la guerre au Moyen-Orient, le secteur n’a pas constaté d’impact majeur sur la fréquentation.
La clientèle française et européenne demeure largement dominante, même si un léger ralentissement des réservations en provenance de certains tour-opérateurs du Proche-Orient a été observé.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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