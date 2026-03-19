Résidences de tourisme : une saison hivernale solide en montagne

Ces résultats démontrent l’excellente dynamique du secteur ainsi que la qualité de l’accueil offert par nos exploitants

Sur le plan géographique, lestirent leur épingle du jeu avec un taux d’occupation moyen dépassant les 90%.Lesne sont pas en reste : grâce à un bon enneigement, elles atteignent, en hausse de 3,4 points sur un an.Au-delà des chiffres, les professionnels observent également une évolution des comportements.", souligne Stéphane Laugery , président de la FNRT, le syndicat national des résidences de tourisme.Dans un contexte international marqué par, notamment liées à la guerre au Moyen-Orient, le secteurd’impact majeur sur la fréquentation.demeure largement dominante, même sides réservations en provenance de certains tour-opérateurs du Proche-Orient a été observé.