Riad XO, une nouvelle adresse de charme à Marrakech

Après avoir longtemps géré des établissements du côté de Madagascar, Patrick Artaud et Stéphane Dollmann, les deux propriétaires, sont tombés amoureux du Maroc Ils ont veillé que ce que les travaux d'embellissement réalisés préservent l'identité de ce joyau niché au cœur de la médina. Soufiane Assouani, étoile montante du design marocain, a habilement fusionné l'artisanat traditionnel avec des éléments modernes..Aujourd'hui, le Riad XO se présente comme unoù les voyageurs peuvent s'immerger dans le riche patrimoine marrakchie tout en appréciant le confort et l'élégance d'un établissement modernisé.Le Riad XO compteChacune des chambres se distingue par sa luminosité, par des plafonds élevés et des éléments architecturaux traditionnels tels que des portes et fenêtres en arche, bien dans le style marocain.