Roadtrip : Wikicampers lance l'appli Koko Pilote

Le road trip nouvelle génération


Wikicampers passe à la vitesse supérieure avec Koko Pilote, une application tout-en-un conçue pour faciliter et personnaliser les road trips. De la planification de l’itinéraire à la navigation adaptée aux véhicules de loisirs, elle promet une expérience de voyage plus fluide et sur mesure pour les amateurs de vans, camping-cars et fourgons aménagés.


Rédigé par le Mardi 2 Septembre 2025

Wikicampers passe à la vitesse supérieure avec Koko Pilote - Depositphotos @oneinchpunch
Wikicampers, pionnier de la location de véhicules de loisirs entre particuliers, dévoile Koko Pilote, une application innovante pensée pour simplifier et enrichir l’expérience des voyageurs en van, camping-car ou fourgon aménagé.

Après plus de douze ans d’expertise dans le voyage itinérant, la plateforme poursuit sa mission qui est de rendre le road trip "accessible, fluide et serein".

Koko Pilote se présente comme le "copilote digital idéal", capable d’accompagner les nomades à chaque étape de leur aventure.

Koko Pilote : des fonctionnalités pensées pour les voyageurs

Chaque utilisateur définit son type de véhicule, ses envies et son style de voyage. L’application adapte ensuite ses recommandations selon que l’on parte en famille, en couple ou en mode baroudeur.

L’outil de création d’itinéraires suggère automatiquement les étapes incontournables, les détours intéressants, ainsi que les restaurants et activités locales. Fini le casse-tête de l’organisation : tout est centralisé dans une seule appli.

Aires de repos, campings, spots nature, douches, laveries, points d’eau… Koko Pilote regroupe tous les services essentiels pour les voyageurs autonomes.

Pour éviter les mauvaises surprises, l’application intègre un GPS prenant en compte la hauteur, la largeur et le poids du véhicule, avec des alertes en temps réel sur les restrictions de circulation.

Vers un tourisme nomade plus responsable

En facilitant l’accès à une information fiable et localisée, Koko Pilote encourage un tourisme itinérant mieux préparé et respectueux des territoires traversés.

"Koko Pilote incarne notre vision du voyage de demain : libre, personnalisé, mais aussi plus responsable. Cette application répond à une demande forte de nos utilisateurs et s’inscrit dans notre volonté de proposer bien plus que de la location de véhicules : une véritable expérience", souligne Marion Woirhaye, fondatrice de Wikicampers.

Avec ce lancement, Wikicampers renforce sa position de référence sur le marché du voyage nomade, en étendant son offre au-delà de la location et de l’achat/vente de véhicules de loisirs. Koko Pilote permet de créer de nouvelles synergies et de fidéliser sa communauté grandissante, qui compte déjà 517 000 voyageurs.


Tags : koko pilote, road trip, wikicampers
Roadtrip : Wikicampers lance l'appli Koko Pilote

