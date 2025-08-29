Roadtrip : Wikicampers lance l'appli Koko Pilote

Chaque utilisateur définit son type de véhicule, ses envies et son style de voyage. L’application adapte ensuite ses recommandations selon que l’on parte en famille, en couple ou en mode baroudeur.



L’outil de création d’itinéraires suggère automatiquement les étapes incontournables, les détours intéressants, ainsi que les restaurants et activités locales. Fini le casse-tête de l’organisation : tout est centralisé dans une seule appli.



Aires de repos, campings, spots nature, douches, laveries, points d’eau… Koko Pilote regroupe tous les services essentiels pour les voyageurs autonomes.



Pour éviter les mauvaises surprises, l’application intègre un GPS prenant en compte la hauteur, la largeur et le poids du véhicule, avec des alertes en temps réel sur les restrictions de circulation.

