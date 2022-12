Royal Caribbean : mise à l'eau de l'Icon of the Seas

L'Icon of the Seas, le nouveau navire de la flotte Royal Caribbean a entamé jeudi dernier une nouvelle étape importante de sa construction après une mise à l‘eau réussie.



Le Chantier naval Meyer Turku en Finlande a effectué la mise à l'eau du paquebot. L'opération effectuée pendant la nuit, consiste à remplir la cale sèche où séjournait le navire depuis plus de huit mois et le déplacer vers un quai d'armement.



L'Icon of the Seas a ainsi rejoint son nouveau port d'attache qu’il quittera une fois sa construction achevée d’ici un an. Son lancement est prévu pour décembre 2023.



Il proposera toute l'année des croisières de 7 nuits dans les Caraïbes orientales et occidentales au départ de Miami.



Chaque croisière visitera l'île privée de Royal Caribbean, Perfect Day à CocoCay, aux Bahamas, et un mix de destinations incontournables telles que Cozumel, au Mexique, Philipsburg, à Saint-Martin, et Basseterre, à Saint-Kitts.