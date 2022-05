Ryanair : la justice interdit à Lastminute de vendre les billets de la compagnie !

confirme le droit de Ryanair de déterminer son propre modèle de distribution, garanti par la liberté constitutionnelle du commerce et de l'industrie en France.



Le modèle de distribution directe de Ryanair offre à nos clients le meilleur choix, les meilleurs soins et les tarifs les plus bas, tout en nous permettant de garantir le respect des protocoles de sûreté, de sécurité et de santé publique.



Nous exhortons à nouveau les consommateurs à réserver directement sur le site web de Ryanair, le seul endroit où trouver les tarifs Ryanair les plus bas. Nous poursuivrons notre campagne contre les "screencrapers", dont le modèle économique repose sur la vente de tarifs Ryanair à des prix gonflés (ou avec des marges cachées) à des consommateurs peu méfiants,

La décision "" a expliqué Dara Brady, le directeur marketing et commercial de Ryanair.