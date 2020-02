Salaün Holidays s’associe à l’IUT de Quimper pour former et recruter des commerciaux

Elle comprend toutes nos marques : Salaün BT Tours et Agripass Aujourd’hui, elle représente un chiffre d’affaires consolidé de 65 millions d’euros, avec environ 1000 groupes par an. Le CA est en hausse de 25 à 30% sur les trois dernières années, du fait de la croissance organique, mais également de la croissance externe.Aujourd'hui, nous comptons une centaine de collaborateurs, dont un tiers sont des commerciaux, basés dans une quinzaine de bureaux répartis sur tout le territoire.Nous recherchons une dizaine de commerciaux itinérants et des techniciens back office en CDI pour toutes nos marques.Nous avons développé des secteurs géographiques, où nous sommes peu ou pas présents, mais trouver des collaborateurs est compliqué. A Paris et Lyon, c’est difficile, à Toulouse, c’est quasi impossible. Nous recrutons également à Bordeaux et dans le Nord.Cette situation ralentie notre croissance.Globalement, je pense que les commerciaux sont bien installés en poste. Ensuite, le principe du groupe est de faire du chiffre d’affaires pour gagner sa vie et ça prend du temps… ce n’est pas forcément une motivation qui anime les plus jeunes.Pour recruter, il reste deux solutions : débaucher des gens en poste ou racheter des services groupe avec du personnel formé.De manière générale, je pense que le problème ne concerne pas uniquement l’activité groupe, recruter des agents de voyages est là aussi compliqué.