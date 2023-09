Savoie-Mont Blanc : un hiver qui s'annonce prometteur

"ruisseling"

Cette année encore, les stations savoyardes annoncent. Logiquement,: recherche du bien-être, de sensations fortes, de contacts au plus près de la nature, d'authenticité...Quelques exemples : à Tignes, les amateurs pourront pratiquer l'apnée sous la glace. En revanche, à Samoëns, on court sur la neige lors de demi-journées encadrées tandis qu'aux Contamines (et aussi à Samoëns mais, ici, chaussés de raquettes), on pratique lequi consiste à remonter les torrents gelés munis de crampons et piolets.Enfin, à Chamonix, la Compagnie des guides propose aux skieurs aguerris de dévaler 20 km et 2000 m de dénivelé au pied du mont-Blanc, avant de partager un dîner revigorant dans un refuge et de passer la nuit en bivouac sur le glacier du Géant.Aux Thermes d'Evian-les-Bains, les vacanciers pourront s'offrir des soins qui, grâce au froid, stimulent le métabolisme, booste l'oxygénation et l'activité cellulaire, etc.. A Morzine-Avoriaz mais aussi à Megève, ils pourront se ressourcer au contact des arbres lors d'un bain de forêt et, aux Menuires, à Val Cenis et à Val d'Isère, pratiquer l'Ice floating, c'est à dire des expériences de méditation comme en Laponie.Aux Saisies, ce sont des balades douces en raquettes avec méditation guidée qui sont organisées au crépuscule, tandis qu'à Pralognan-la-Vanoise, les balades se font sous le ciel étoilé et des ateliers ludiques sont proposés pour apprendre à repérer les étoiles.... Et ainsi de suite.Par ailleurs, l'offre d'hébergements continue de se diversifier et de s'améliorer. D'un côté des hébergements insolites, par exemple des igloos à construire soi-même ou des dômes translucides en forme de bulles. De l'autre, la recherche d'un confort accru et