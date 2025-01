Semaine des métiers du tourisme 2025 : les inscriptions sont ouvertes

Avec plus de, le tourisme représente ungénérant plus de 7 % du PIB et près de 2 millions d’emplois directs et indirects.Malgré cette importance, le secteur continue de rencontrer des. Au troisième trimestre 2024, environ, notamment dans l’hébergement et la restauration. C’est pour répondre à ce défi que la Semaine des métiers du tourisme a été créée.Les événements, organisés dans toute la France, incluent des. Ils doivent être gratuits et ouverts au public, avec un accent particulier sur les jeunes et les demandeurs d’emploi.En 2024 2 300 événements avaient été labellisés, permettant de. Les acteurs souhaitant participer à l’édition 2025 ontpour inscrire leurs initiatives et