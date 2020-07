Sept Français sur dix souhaitent visiter la France cet été

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et Atout France viennent de publier les résultats de leur dernier baromètre mensuel sur les intentions de voyages de loisir des touristes français et internationaux à horizon des six prochains mois.



Réalisé du 26 juin au 6 juillet 2020, ce dernier confirme la tendance déjà observée en juin : l’incertitude demeure, avec des voyages réservés toujours plus tardivement en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.



Ainsi, début juillet, seulement 1 Français sur 2 avait ainsi réservé son prochain séjour et seulement 2 sur 5 pour les voyageurs actifs européens, l’attentisme et la prudence prédominant toujours.