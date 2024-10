Shanti Travel pose ses valises au Japon pour ses 20 ans ! 🔑

" Nous faisons face, comme en Inde, à un marché domestique en pleine croissance.



De plus, nous subissons les conséquences de la guerre en Ukraine. Beaucoup de Russes et Ukrainiens ont fui leurs pays respectifs pour s'installer en Indonésie.



Cela modifie les équilibres sur place, aussi bien au niveau des loyers que de la densité du trafic. Ce qui était vrai, il y a 2 ou 3 ans ne l'est plus aujourd'hui. Par exemple, nous avons dû modifier nos itinéraires et supprimé Canggu, pour éviter les embouteillages, " témoigne le patron du TO.



Une fois ses ajustements opérés, la destination a retrouvé son aura d'antan.



Autre pays asiatique à avoir le vent en poupe en France : le Japon. La fin de la crise sanitaire a été comme un révélateur pour le Pays du Soleil Levant et les Français sont de plus en plus nombreux à tenter le dépaysement dans l'archipel.



L'engouement est tel que la destination figure directement dans les meilleures ventes.



" Il est entré directement à la 2e place, grâce à l'ouverture de notre bureau à Tokyo.



Nous le proposions depuis 7 ans, mais vu les volumes en jeu nous avons dû créer le DMC.



Je dirais même qu'il existe une véritable passion française pour le Japon, même s'il n'y a pas mal de pédagogie à faire auprès des voyageurs et des agences, " s'enthousiasme Jérémy Grasset.



Le bureau est d'ores et déjà le deuxième plus important du tour-opérateur, en moins d'une année d'existence.



Ce n'est pas une destination comme les autres. Le déroulé sur place doit être bien expliqué, puisque les séjours empruntent énormément les transports en commun locaux, alors qu'en Inde ou au Vietnam, les chauffeurs privés sont la norme. Ce n'est pas le cas à Tokyo ou au Japon.