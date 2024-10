Skyscanner compare plus de 80 milliards de prix chaque jour 🔑

Skyscanner est une application de voyage mondiale de premier plan qui aide plus de 110 millions de voyageurs chaque mois à planifier et à réserver leur voyage facilement et en toute confiance.



Skyscanner met en relation les voyageurs de 52 pays et 32 langues avec plus de 1200 partenaires de confiance afin qu'ils puissent trouver les meilleures options de vol, d'hĂ´tel ou de location de voiture.



Fondé en 2003 en Écosse, l'entreprise a aujourd’hui des bureaux dans le monde entier, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, où sont continuellement développées des innovations axées sur le voyageur, alimentées par nos données et analyses.

En utilisant les dernières technologies, Skyscanner simplifie la complexité des voyages et fournit des solutions honnêtes et transparentes, en comparant plus de 80 milliards de prix chaque jour afin que les voyageurs puissent être sûrs d'avoir les meilleures options possibles, le tout sur une seule et même plateforme.



Notre capacité à intégrer un large éventail de données, combinée à une technologie de pointe, notamment l'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique, nous permet d'offrir une expérience rapide, transparente et personnalisée.



Nous accueillons favorablement la concurrence sur le marché, car elle encourage le type d'innovation pour lequel nous sommes connus, et l'innovation profite aux voyageurs. Notre objectif est de fournir les meilleurs produits possibles et nous nous efforçons sans relâche de rendre la recherche et la planification de voyages aussi simples que possible. Et grâce à notre envergure mondiale et à notre approche axée sur le voyageur, nous sommes bien placés pour y parvenir.