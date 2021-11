Sommet France : "Que feront Airbnb et les autres, pour rendre le tourisme durable ?" 🔑

L'objectif de devenir une destination durable en 2030, cela m'interpelle voire même me fait un peu rire. Le Gouvernement débat autour du durable, mais en même temps, s'adresse uniquement à la clientèle internationale et ne parle que de mono-saison avec l'été ou l'hiver.



Pour moi c'est incompatible avec le développement durable.

Pour moi, si vous parlez durable, vous parlez local. C'est donc parler aux destinations, aux territoires et aux indépendants, car nous pouvons aussi avoir notre mot à dire.

Ce qui me désespère, c’est ce manque de culture coopérative.



Bien sûr que les régions et les offices du tourisme auraient dû être invités, car Airbnb et les autres, ils vont faire quoi pour rendre le tourisme plus durable ?,

très business

Bien que non invitĂ©, contrairement Ă certains concurrents plus visibles et reconnus, pas de frustration, mais plutĂ´t des interrogations, Ă la lecture des voeux du prĂ©sident de la RĂ©publique.MalgrĂ© tout un point a perturbĂ© le responsable, Ă l'instar d'autres acteurs du tourisme. D'ailleurs vendredi matin, Jean-Baptiste Lemoyne, SecrĂ©taire d'Etat en charge du tourisme,. La France ne viserait plus les 100 millions de visiteurs, mais plutĂ´t un panier moyen gonflĂ©.A de très rares moments, les voyageurs français ont Ă©tĂ© citĂ©s dans la stratĂ©gie 2030 du Gouvernement.D'ailleurs en quoi consiste la notion de dĂ©veloppement durable ?Et comme aime Ă le rappeler Jean-Baptiste Lemoyne, le Sommet Destination France a vocation ĂUn autre Ă©vĂ©nement composĂ© de multinationales. Pour un autre militant d'un tourisme local et plus social,, il n'est pas question de dĂ©nigrer l'Ă©vĂ©nement, mais d'en montrer les angles morts." interpelle Jean Pinard.Pour expliquer l'absence des collectivitĂ©s, le secrĂ©taire d'Etat a prĂ©cisĂ© que le Sommet Destination France Ă©tait orientĂ© "". Circulez, il n'y a rien Ă voir pour les CRT, ADT et autres agences d'attractivitĂ©s qui pourtant investissent et maillent notre industrie.