SpeedMedia et Orchestra signent un partenariat commercial

Nous avons changé de braquet

"Ils sont ravis"

"En un mois et demi nous voyons déjà les ventes bouger. Nous avons décortiqué l'ancien moteur qui proposait une réservation en 3 étapes pour l'adapter aux nouveaux besoins : ajout de bagages payants, possibilité d'intégrer du flex... Les tour-opérateurs ont développé tout une gamme de services qu'il fallait intégrer. Désormais la réservation se fait en 6 étapes et nous le constatons, les clients y voient plus clair".



"Nous avons multiplié par 3,7 le nombre de réservations en ligne par les clients BtoC.



Nous sommes très confiants sur ce produit, certains TO l'ont testé en BtoB et BtoC, et ils sont satisfaits :"

" C'est en ces termes que Laurent Briquet annonce le lancement de son nouveau tunnel de réservation.Mis en place depuis le 1er janvier 2024, cette nouvelle solution est désormais intégrée chez 80 % de ses clients.résume le directeur général.Testé depuis 8 mois chez Quartier Libre, le tour-opérateur maison du groupe Penguin world, le nouveau tunnel de réservation tient ses promesses :Pour rappel, SpeedMedia a abandonné sa formule de base proposée à 99€ par mois, appelée Multi-TO, pour proposer une nouvelle formule basique à 299€ par mois et une seconde Premium à 800 € par mois.