Start-up : que prévoit le plan de sauvetage du gouvernement ?

Hier au détour d'une interview avec une agence de voyages en ligne incubée dans l'ouest de la France, sa responsable me confiait l'inquiétude voire même l'angoisse grandissante parmi les patrons de certaines start-up.



Faute de liquidité, puisque les clients sont tous à l'arrêt, mais aussi de trésorerie pour quelques-unes d'entre elles, et dans l'incapacité de lever des fonds pour survivre, les jeunes pousses sont face à un mur.



" Je connais des start-up qui devaient lever des fonds pour développer leur activité, mais qui va investir dans une telle période ? ", questionnait-elle.



L'interrogation est plus que légitime dans un pays que le président souhaite être une "star-up nation".



Le poids " croissant dans l’économie, en particulier dans les emplois " selon Cédric O, secrétaire d’Etat chargé du numérique, de l'activité disruptive a poussé le gouvernement à réagir.



Pour soutenir les start-up françaises et comme dans beaucoup de secteurs, le premier levier est avant tout financier, avec près de 4 milliards sortie des comptes de la France.