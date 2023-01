THAÏLANDE : Le Triangle d’Or

Les voyageurs iront aussi jusqu’à Mae Sai, à la frontière avec le Myanmar, et pourront faire une incursion dans la charmante ville birmane de Tachilek.



Une fois de retour en Thaïlande, les clients monteront à bord d'un I Tan (*) et se dirigeront vers le village de Sango, habité par le groupe ethnique Akha, et connaîtront ainsi leurs coutumes et leur mode de vie unique.



La visite du musée de l'opium, où l'on apprend l'histoire, la culture et l'utilisation de l'opium dans la région du nord, est passionnante.