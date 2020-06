TUI France : des départs en fanfare et... un gâchis kolossal !

Bref, qui a vraiment guidé les choix et la stratégie du Groupe en France ?



Qui a pris la décision désastreuse de racheter Look Transat en 2016, croyant que le fait de s’être débarrassé d’un concurrent, ramènerait l’entreprise sur le sentier du succès et de la croissance ?



Alors qu’elle y gagnera juste un nouveau compétiteur...



Ne parlons pas du bilan humain. Catastrophique : environ 1 500 salariés victimes de PSE à répétition qui ont, au cours des 20 dernières années, vidé l’entreprise de sa substantifique moëlle et de ses expertises.



Pourquoi faire ?



Chaque fois qu’on fait un PSE chez TUI, surtout les plus récents, il vise d’abord à diminuer les charges. On ne restructure pas Monsieur… on taille d’abord dans les dépenses pour alléger la barque. Mais quand on débarque les “rameurs”, comment s’étonner que le vaisseau ralentit et tangue ?



Jusqu’ici, TUI France a tout faux : un ratage en beauté d’Internet et de la révolution technologique, une informatisation qui bat toujours de l’aile,, une production à côté de la plaque et une organisation de ses marques et de son modèle perdant-perdant qui “sacrifie” les bons élèves pour les élever au rang des cancres et de la médiocrité. Bref : le nivellement par le bas.



Difficile de faire mieux… ou pire, c’est selon !