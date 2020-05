Tech4Islands : un concours de start-up pour réinventer l'île et le tourisme d'après

Après deux mois de confinement, la France apprend à vivre avec le virus, des bars fermés et des espaces publics aménagés, le monde a temporairement changé.



Et c'est dans cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous, que le concours international "Tech4Islands Awards" va entamer sa deuxième édition.



Après un premier opus ayant déjà rencontré son public, puisque 66 candidatures provenant de 10 pays avaient été déposées et des soutiens d'envergures ont rejoint l'aventure comme la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, c'est tout naturellement que la French Tech Polynésie réitère l'opération.



Cette fois-ci , les startups, entreprises innovantes, organismes de recherche et universités sont invités à candidater du 26 mai au 20 juillet 2020, sur la thématique les "îles d’après”.



Tout comme la métropole, l'Océanie n'a pas été épargnée par la crise, qui a même été un révélateur de la vulnérabilité des économies insulaires.



D'autant plus que dans le même temps, le confinement a mis en avant toutes les solutions technologiques ayant permis de maintenir le lien social et de pouvoir travailler à distance, le monde d'après débute maintenant et dans les îles !