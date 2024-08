Tel Aviv : Ryanair, Air France, British... les compagnies annulent leurs vols

"temporaire"

Les passagers concernés seront informés de leurs options par e-mail et SMS

En effet d'autres compagnies ont suspendu leurs vols, à l'image dequi depuis dimanche n'assure plus ses vols entre l'aéroport de Luton, près de Londres, et Israël. Une décisiona précisé le transporteur.a annoncé dimanche l'annulation de ses vols entre Londres et Tel Aviv jusqu'à mercredi. Ryanair a aussi annulé ses vols à destination/en provenance de l'aéroport de Tel Aviv depuis le 6 août et prolonge cette décision jusqu'au lundi 30 septembre.." ajoute la low cost irlandaise.a également reporté la reprise de ses vols vers Tel Aviv depuis l'aéroport londonien d'Heathrow au 25 septembre. Ils devaient reprendre initialement le 5 septembre.