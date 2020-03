Top 5 : coronavirus vers une Annus Horribilis

"C'est une sorte de financement immédiat pour l'industrie, les agences s'y mettent toutes. Les clients ayant mis cet argent de côté pour partir, la mesure semble bien perçue"

Toute la profession espère être entendue par le gouvernement.Si les Entreprises du Voyage et le SETO demandent le dégrèvement (et non seulement le report) des charges sociales patronales et de la TVA, et l'intervention du CIRI, ils demandent aussi et surtout une mesure similaire à celle qui a été prise en Italie, à savoir remplacer l’obligation de rembourser les voyageurs lorsque le voyage ne peut pas être effectué,Chez nos voisin trans-alpins un décret permet ainsi aux entreprises de ne plus débourser d'argent et de préserver leur trésorerie qui pourrait être totalement exsangue, à force de voir les Italiens annuler leurs voyages., témoigne le vice-président d'Astoi.Si le droit européen prévaut sur celui national, le gouvernement a pris cette décision dans le cadre d'une situation exceptionnelle et temporaire.alors même que les professionnels du tourisme font face à des vagues d'annulation.