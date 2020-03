Coronavirus : Etats-Unis, Bolivie, Pérou... la liste des pays qui restreignent l'accès aux Français s'allonge

En Europe, la République tchèque a annoncé " qu’aucun voyageur en provenance de France ne pourra se rendre en République tchèque ".



La Slovaquie a pris également toute une série de mesures : à partir de ce vendredi 13 mars à 7 heures, des contrôles temporaires aux frontières avec la Hongrie, l’Autriche, la République tchèque et l’Ukraine seront introduits. Les points de passage avec la Pologne resteront normalement ouverts même si la police effectuera une surveillance.



Seront admis à entrer en Slovaquie uniquement les personnes qui disposent d’un titre de séjour permanent ou temporaire sur le territoire slovaque.



Tous ceux qui reviennent de l’étranger, quel que soit le pays, devront obligatoirement observer une période de confinement à domicile de 14 jours.



Les trois aéroports internationaux (Bratislava, Kosice, Poprad) sont fermés depuis ce vendredi 13 mars à 7h00, et le transport international de passagers (hors marchandises) par bus et trains est à l'arrêt. Le transport ferroviaire de passagers sur le territoire slovaque est passé "en mode allégé", indique le Quai d'Orsay et les institutions culturelles sont fermées.



De son côté, la Serbie a annoncé la fermeture de 44 passages frontaliers routiers, ferroviaires et fluviaux :



- Vers la Hongrie et la Roumanie : Rastina, Bajmok, Backi Vinogradi, Horgos 2, Kanjiza (fluvial), Djala, Rabe, Vrbica, Kikinda, Nakovo, Jasa Tomic, Kaludjerovo, Golubac, Donji Milanovac, Tekija, Kladovo et Djerdap 2 ;



- Vers la Bulgarie : Mokranje, Strezimirovci et Ribarci ;



- Vers la Macédoine du Nord : Prohor Pcinjski et Goles - Golema Crcorija vers le Monténégro - Godovo, Vrbnica et Jabuka ;



- Vers la Bosnie-Herzégovine : Priboj, Carevo polje, Mokra Gora, Sremska Raca, Perucac, Mali Zvornik (vieux pont) et Jamena (transport bac) ;



- Vers la Croatie : Sot, Ljuba, Nestin, Bogojevo, Apatin, Bezdan, Novi Sad (fluvial) Berkasovo et Vajska (transport bac).



Les passages frontaliers intérieurs qui ont été temporairement fermés : Belgrade (fluvial et aérien), Morava et Vrsac.



A noter également qu'en Belgique, les cafés, restaurants et discothèques vont être fermés et tous les rassemblements annulés, a annoncé la première ministre belge Sophie Wilmès.