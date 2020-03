Tour du monde des réceptifs : en Chine, la vie revient à la "normale" et les masques tombent (Partie II)

TourMaG.com - Sur Internet, des articles indiquent une amélioration globale de la qualité de l'air en Chine. Le ressentez-vous actuellement ?



Olivier Marchesin : Je suis dans "un village" (rire ironique, ndlr) de seulement 5 millions d'habitants, une petite ville en Chine, coincée entre Shenzhen, Canton et Hong Kong.



C'est une des villes les moins polluées de Chine, donc je n'ai senti qu'une légère amélioration, surtout que nous revenons dans la période humide, avec 30 degrés et pas mal d'humidité, donc le ciel est voilé.



Ce n'est pas le moment le plus propice pour se rendre compte de cette amélioration. Après, il faut savoir qu'il y a des progrès importants qui sont faits au niveau de la pollution, depuis deux ou trois ans.



J'ai quitté Pékin il y a 6 ans car la pollution y était infernale. Depuis, le gouvernement a fermé près de 3 000 mines de charbon, il y a des filtres, ils ont fermé à notre grand regret les restaurants de barbecue, les voitures ne circulent plus dans certaines parties de la ville. Le changement est délirant de l'aveu même de mes amis.



Là où je vis, les taxis roulent soit à l'électricité, soit au gaz. Les bus dans le Sud de la Chine sont tous électriques.



Le problème qui perdure est qu'une grande partie de l'électricité est produite par le charbon. Une partie du monde va pouvoir enfin bien respirer.



TourMaG.com - Comment anticipez-vous les prochains mois ?



Olivier Marchesin : Au niveau du business, nous sommes dans l'attente, notre staff s'entraîne et travaille. Et nous cherchons de nouveaux produits.



Des expatriés m'ont contacté pour sortir de Shanghai et voyager tout de suite, car nous pouvons de nouveau voyager en Chine. Nous allons viser ce marché intérieur et développer des produits bien-être, nature.



Je pense qu'une fois le confinement terminé partout en Chine, la population va avoir besoin d'air frais et de grands espaces, ça tombe bien car ici ça ne manque pas.



Nous avons l'Himalaya, des grands plateaux, notamment tibétain, les déserts du Taklamakan ou de Gobi, les atouts sont nombreux.



Je prépare des challenges aventure, avec un trekking de quelques jours dans la région de Guilin avec une vingtaine de kilomètres par jour.



Nous ne visons pas la masse, mais proposer des produits nouveaux pour les Chinois et les expatriés.