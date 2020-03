Tour du monde des réceptifs : le coronavirus est allé se faire voir chez les Grecs...

TourMaG.com - Comment analysez-vous l'année à venir ?



Christos Panaretou : Vous savez en Grèce, le tourisme est notre pétrole.



Ce que je vois venir c'est que nous allons avoir du retard sur le début de saison, sans doute autour de la mi-mai ou début juin.



Le problème étant que nous sommes dépendants de la santé des autres pays. Donc si vous allez bien en France ou en Allemagne, alors nous pourrons sauver la saison.



Nous n'avons plus de réservations actuellement, mais peu d'annulations, car les agences de voyages privilégient le report.



Vous savez, ceux qui sont en grande difficulté actuellement, ce sont les hôtels.



Ces derniers travaillent avec les plateformes comme Booking et Expedia qui, elles, proposent des annulations sans frais. Pire même pour les réservations non-remboursables, certains sites mettent la pression sur les hôteliers pour être plus souples.



La crise démontre une nouvelle fois tout l'intérêt de passer par des êtres humains.



TourMaG.com - Comment se porte Yalos Tours ?



Christos Panaretou : Nous sommes optimistes. Nous résistons comme tout le monde, sauf si la saison débute au mois d'août, il sera compliqué de payer tout le monde sans aucun revenu.



Nous ne baissons pas les bras et nous allons lutter jusqu'au bout.



TourMaG.com - La crise sanitaire et économique du Coronavirus arrive six mois après la faillite de Thomas Cook, cela peut-il encore plus fragiliser les hôtels en Grèce ?



Christos Panaretou : Ils souffrent car ils ont observé une perte entre 450 et 500 millions d'euros suite à la faillite de Thomas Cook.



Le gouvernement a pris certaines mesures, comme le fait de ne pas payer la TVA sur les factures, car elles n'ont pas été payées.



En fonction de l'évolution des choses, les ouvertures des hôtels seront différées, comme la fermeture. Il y aura un impact, c'est sûr.



TourMaG.com - Quelle est l'ambiance à Athènes ?



Christos Panaretou : Nous sommes basés sur une grande avenue menant au Pirée. De la fenêtre je vois quelques voitures passer, mais seulement celles des travailleurs.



Les magasins ont ordre de rester fermés comme en France, si ce n'est les commerces alimentaires.