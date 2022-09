Tourisme : du métier-passion à l’emploi-galère… 🔑

Pour changer de paradigme, il sera plus efficace de mettre en avant le montant du salaire, les avantages sociaux, la qualité de vie et l’ADN de l’entreprise, plutôt que l’éventualité du nomadisme.



Ce pourrait même être contre-productif dans un monde où prendre l’avion et se rendre pour quelques jours dans une île de rêve, devient un sujet de suspicion pour un public de plus en plus averti et sensibilisé aux questions environnementales...



Alors, que reste-t-il au tourisme pour attirer à lui les compétences indispensables pour survivre ? Car le paradoxe réside dans cette contradiction : jamais les loisirs n’ont été aussi fondamentaux à l’équilibre de nos concitoyens et jamais nous n’avons été aussi proches de la catastrophe écologique, que nos métiers aggravent par l’impact des transports et des séjours…



Pour convaincre, dans un monde où ce sont les salariés qui choisissent leurs employeurs, les prérequis prioritaires sont d’abord le salaire. Exit la rente du voyage, qu’est-ce que je peux offrir de plus que mon concurrent ?



Dans un monde où les marges sont ridicules et les TPE légion, la réponse n’est pas évidente. Il va falloir trouver autre chose (participations, primes, plan de carrière, avantages…) et peut-être responsabiliser les candidats, mettre en avant les questions de RSE et faire en sorte qu’ils intègrent et transmettent à leur tour cette responsabilité.



Les futurs salariés du tourisme ne devront plus uniquement savoir vendre du rêve mais aussi mettre en garde et conseiller les consommateurs sur les dangers du tourisme. Incompatible ? Pas tant que ça, finalement…