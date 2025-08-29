TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Tourisme : la 3e édition des Trophées des pays du Monde Arabe est lancée

Votez pour vos partenaires favoris avant le 12 septembre !


Les Trophées du Tourisme des pays du Monde Arabe font leur grand retour pour une troisième édition, qui se tiendra lors du salon IFTM Top Resa, le 24 septembre 2025 à Paris. Organisée par l’Arabian Tourism Association (ATA), cette cérémonie récompense les professionnels du tourisme arabe dans plusieurs catégories, élues par les agents de voyage.



Vendredi 29 Août 2025

Les Trophées du Tourisme des pays du Monde Arabe font leur grand retour - Depositphotos @jackmalipan
La troisième édition des Trophées du Tourisme des pays du Monde Arabe orchestrée par l’Arabian Tourism Association, se prépare activement pour le 24 septembre 2025, dans le cadre du salon IFTM Top Resa à Paris.

Les votes sont d’ores et déjà ouverts aux agents de voyage, appelés à désigner les professionnels les plus méritants du secteur.

Fondée en 2022, l’ATA est la seule organisation dédiée à la promotion du tourisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Chaque année, elle organise cette cérémonie afin de mettre en lumière les partenaires touristiques les plus performants et de valoriser le potentiel exceptionnel des destinations arabes.

Des catégories pour célébrer l’excellence du tourisme arabe

Pour l’édition 2025, les professionnels seront évalués sur leur stratégie d’engagement et de fidélisation client.

Cinq catégories seront distinguées :

La compagnie aérienne offrant la meilleure expérience culinaire à bord

Le croisiériste proposant l’offre de divertissement la plus diversifiée

Le tour-opérateur disposant du programme de fidélité le plus attractif

La destination offrant le meilleur accompagnement en matière de formation

Le groupe hôtelier se distinguant par sa politique de fidélisation

Ces trophées visent à récompenser les initiatives les plus innovantes et à souligner l’excellence du service touristique dans la région.

Votez et tentez de gagner des lots prestigieux !

Les agents de voyage ont jusqu’au 12 septembre 2025 pour voter.

Tous les participants seront automatiquement inscrits à un tirage au sort pour tenter de remporter des lots d’exception, comme deux nuits à la Villa Nomade à Marrakech, offertes par Voyageurs du Monde, une valise cabine MSC, offerte par MSC Croisières ou encore trois cartes cadeaux Fnac d’une valeur de 100 € chacune.


Lu 83 fois

Tags : ata, pays du monde arabe, trophee
