Tourisme : la 3e édition des Trophées des pays du Monde Arabe est lancée

Pour l’édition 2025, les professionnels seront évalués sur leur stratégie d’engagement et de fidélisation client.



Cinq catégories seront distinguées :



La compagnie aérienne offrant la meilleure expérience culinaire à bord



Le croisiériste proposant l’offre de divertissement la plus diversifiée



Le tour-opérateur disposant du programme de fidélité le plus attractif



La destination offrant le meilleur accompagnement en matière de formation



Le groupe hôtelier se distinguant par sa politique de fidélisation



Ces trophées visent à récompenser les initiatives les plus innovantes et à souligner l’excellence du service touristique dans la région.