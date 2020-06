Tourisme : le changement (en pire) dans la continuité ?

Depuis jeudi dernier, 2e étape du déconfinement, on a l’impression que la nature (humaine) reprend ses droits.



Un souffle d’espoir et donc de reprise, balaye la France.



On a lâché la bride à nos concitoyens pour qu’ils puissent partir et investir massivement, gîtes, hôtels, campings, bars et restaurants.



Les vacances, quoi !



Les défenseurs de l’environnement, dépriment déjà. Eux qui avaient espéré que cette fois-ci ce serait la “der des ders” et qu’on ne nous y reprendrait plus.



Qu’on allait tous devenir vertueux, voyager le plus près possible de son domicile, veiller à notre empreinte carbone comme sur la déclaration d’impôts…



Du chiqué tout ça ?



Indécrottables les vacanciers et prêts à jeter aux orties et à brûler ce qu’ils avaient adoré la veille ?



Malheureusement, il y a fort à craindre que le déconfinement ne rime pas avec retournement.



L’économie reprend ses droits, après cette (longue) parenthèse qui pourrait ne pas suffire à bouleverser complètement nos habitudes.



Car si l’atmosphère, les petits zoziaux et l’eau de nos ports et de nos plages disent merci au confinement, la nature a horreur du vide et d’autres formes de pollution surgissent déjà.