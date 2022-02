Depuis Paris-Orly :

• Agadir : jusqu’à 3 vols par jour

• Casablanca : jusqu’à 2 vols par jour

• Essaouira : jusqu’à 5 vols par semaine (les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche)

• Fès : jusqu’à 5 vols par semaine (les lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi)

• Oujda : jusqu’à 3 vols par jour

• Marrakech : jusqu’à 4 vols par jour

• Rabat : jusqu’à 4 vols par semaine (les mardi, jeudi, samedi et dimanche)

• Tanger : jusqu’à 5 vols par semaine (les lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche)

• Nador : jusqu’à 2 vols par semaine (les lundi et samedi)



Depuis Nantes-Atlantique

• Fès (nouveauté) : jusqu’à 1 vol par semaine (le mardi)

• Oujda (nouveauté) : jusqu’à 1 vol par semaine (le mardi)

• Agadir : jusqu’à 2 vols par semaine (les mardi et dimanche)

• Casablanca : jusqu’à 2 vols par semaine (les mercredi et samedi)

• Marrakech : jusqu’à 5 vols par semaine (les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)



Depuis Lyon Saint-Exupéry

• Agadir : jusqu’à 3 vols par semaine (les lundi, mercredi et samedi)

• Casablanca : jusqu’à 2 vols par semaine (les mercredi et dimanche)

• Oujda : jusqu’à 2 vols par semaine (les mercredi et samedi)

• Marrakech : jusqu’à 4 vols par semaine (les mardi, mercredi, jeudi et dimanche)



Depuis Montpellier-Méditerranée

• Marrakech : jusqu’à 2 vols par semaine (les mardi et vendredi)



Depuis Bastia

• Fès : jusqu’à 1 vol par semaine (le mercredi) - billets prochainement mis à la vente)