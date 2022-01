Transavia s’envole vers Dakar au départ de Nantes

Cette nouvelle ligne vient en effet compléter le programme été de la compagnie au départ de Nantes, déjà constitué de 2 nouvelles routes : Figari et Oujda.



Transavia avait également réouvert ses dessertes de Reykjavik et Rome et prolongé ses lignes vers Fès et les Canaries (Fuerteventura et Lanzarote). Au total, 36 destinations seront desservies l’été prochain par la compagnie depuis Nantes.