Transport aérien : les femmes au pouvoir

C’est une nouveauté et une excellente tendance, les femmes prennent de plus en plus de place dans les instances dirigeantes du transport aérien.



Elles ont eu un peu de peine à pénétrer ce milieu très macho. Je me rappelle encore l’étonnement qu’une femme devienne pilote et même commandant de bord à Air Inter.



A tel point que pendant des années dans les annonces à bord, seul le nom de la commandant de bord était mentionné, afin que l’on ne puisse pas savoir qu’elle était du sexe dit faible.



Les choses ont bien changé. Avoir une femme aux commandes est devenu un lieu commun. Personne n’y fait plus attention. Très récemment je me suis trouvé au diner annuel de Marco Polo à côté d’une marocaine commandant de bord à la RAM, qui était de surcroit instructeur et avait plus de 15.000 heures de vol à son actif.



Même dans les pays où les femmes ont encore beaucoup à gagner sur le plan de l’égalité, et même alors dans les milieux les plus fermés tels que le transport aérien, elles prennent maintenant toute leur place. Et c’est tant mieux.