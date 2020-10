USA : la justice attaque Google et si l'empire des GAFA implosait ?

Pour justifier sa plainte le ministère de la Justice invoque, non seulement cet abus de position dominante qui a été renforcée par les accords signés, avec d'autres géants du web.



L'action vise les accords qui interdisent la pré-installation d’un moteur de recherche concurrent, ceux qui forcent la pré-installation du moteur de recherche sur des smartphones, et aussi le partenariat avec Apple pour que Google soit le moteur de recherche par défaut sur le navigateur Safari.



Par ces accords, la firme de Moutain View s'assurerait une mainmise sur le web américain, un point que la loi antitrust n'apprécie guère.



Ce qui n'a pas empêché Google de répondre que le procès intenté aujourd’hui par le département de la justice " est profondément vicié. Les gens utilisent Google par ce qu’ils le veulent, pas parce qu’ils y sont contraints ou parce qu’ils ne trouvent pas d’alternative (Kent Walker, SVP of Global Affairs, Google)."



Et pour se défendre, la firme de Mountain View explique qu'une éventuelle sanction serait préjudiciable pour... les consommateurs.



" Au contraire, cela favoriserait artificiellement des alternatives de recherche de moindre qualité, augmenterait le prix des téléphones et rendrait plus difficile l’accès au moteur de recherche que les gens veulent utiliser. "



Le département de la justice pourrait aussi regarder aussi du côté des revenus publicitaires de Google et Facebook qui pénalise grandement la presse mondiale.



Ces deux géants s'accaparent près de 75% de parts de marché de la publicité en ligne, en France, ce qui ne doit pas énormément différer aux USA.



Et si Google est le premier des GAFA à être visé par le département de la justice américaine, Facebook et Apple sont toujours dans le viseur...