Un guide pratique interactif des bonnes pratiques du tourisme durable

TouriSME comprend notamment un programme destiné aux professionnels de l’hébergement touristique et du voyage pour les accompagner dans. Il s’agit pour eux de ne pas rater les transformations sociales générées par la crise sanitaire, les consommateurs recherchant désormais un tourisme plus responsable et bienveillant.Ce projet européen a vocation à financer et à accompagner pendant une année (de novembre 2021 à novembre 2022) des professionnels de l’hébergement touristique et du voyage en adoptant des modes de fonctionnement plus sobres en énergie et en ressources, produisant moins de déchets et proposant de nouvelles façons de voyager en phase avec les marchés.Au programme : économies d'énergie, réduction des déchets et des consommations d'eau, destinations responsables, mobilités durables, achats responsables et sensibilisation du public et du personnel. Les entreprises qui souhaitent s'engager pourront bénéficier d'un financement compris entre 6 000 et 7 000 euros leur permettant de couvrir les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration.Cette proposition consiste en la participation àLes entreprises participantes s'engagent à mettre en place un certain nombre de pratiques. Un accompagnement vers la certification (EMAS, Clef verte, ECO label européen) est également proposé.