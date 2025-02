Univairmer : ça va faire (très) mal ! [ABO]

l'édito de Céline Eymery

La défaillance annoncée d'Univairmer pourrait faire très mal à tout un écosystème : salariés, fournisseurs et last but not least, aux clients. Ces derniers qui ont fait confiance à un réseau d'agences ayant pignon sur rue, pourraient bel et bien voir leur projet de vacances compromis... ! Et ça, ce n'est jamais bon pour l'image de la profession...

Rédigé par Céline Eymery le Lundi 10 Février 2025

