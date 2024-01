V. Boned (EDV) : "Le voyage d'affaires, c'est 70% de la production de nos adhérents" 🔑

La présidente a, par ailleurs, souligné travailler sur le sujet de l’attractivité de l'industrie, au-delà du business travel. « 20% des collaborateurs sont partis et ne reviendront pas. Ce n’est pas juste un chiffre, les plus compétents sont partis. »



C’est donc « un sujet majeur pour les Entreprises du Voyage et inscrit dans ma feuille de route, on y travaille sur tous les volets ».



En ce qui concerne l’IA, « on voit bien que dans le voyage d’affaires il y a besoin d’humain, c’est une opportunité pour tous, il faut le prendre comme tel et non pas se renfermer dans sa coquille ».



Et, en dehors des collaborateurs, il y a le client : « Nous en avons perdu, ceux qui effectuaient des déplacements dans la même journée. A cause de l’impact économique mais aussi de la politique RSE.



Néanmoins, beaucoup de déplacements se font encore pour des réunions importantes avec plus de nuitées sur place. Le client a évolué, il a besoin d’être accompagné. Si l’on a retrouvé le niveau des dépenses de 2019, ce n’est que 80% pour le nombre de transactions. Néanmoins, le marché français se porte plutôt bien par rapport à d’autres. »