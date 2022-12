Vacances Noël : Où veulent partir les Français ?

L'intérêt du voyage sur Google parait ne pas faiblir, alors que le spectre des restrictions s'est éloigné.



Ainsi, les recherches autour du mot " voyage " reviennent à des volumes pas trop éloignés de ceux constatés en 2019 pour les mois de novembre et décembre.



Dans les sujets associés les plus fréquents nous retrouvons : Voyages Leclerc, agence de voyages, vol, tout inclus et avion.



Et bonne nouvelle pour les stations, les Français ne boudent pas le ski.



Les recherches n'ont même jamais atteint ce niveau pour la 1er semaine de décembre depuis presque toujours. Même en 2018 ou 2019, les internautes semblaient moins intéressés par la pratique du ski, que cette année.



A noter malgré tout la hausse record sur les trois derniers mois des requêtes de " sejour ski pas cher ", sans doute révélateur de la hausse généralisée des prix.



Du côté de Similarweb, les voyageurs ont des envies d'ailleurs.



" Sur les 28 derniers jours et dans le top 20, 6 mots clés concernent des vols long-courriers à destination de New York, Tokyo, Dubaï, Montréal, Bali ou Bangkok.



Mais l'Europe et les villes du Sud de la France sortent particulièrement gagnantes avec 10 mots clés ayant généré 51K de volume de recherche, " estime l'entreprise de data.



Depuis le 1er novembre et sur Google, les destinations de voyage privilégiées des internautes nous retrouvons avec la plus forte hausse le Qatar (+75%), Finlande, Maldives, Emirats Arabes Unis, République dominicaine, Cap Vert et Cuba.



Et vous, où partirez-vous ?