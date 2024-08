Vacances en Thaïlande - FAQ pour Agents de Voyages

Les monuments historiques

Les expériences culturelles

Les panoramas à admirer

Les activités modernes

: témoin de l’histoire de la monarchie thaïlandaise, ce majestueux palais aux dômes dorés, construit en 1782 par le Roi Rama 1er, abrite la célèbre statue le Bouddha d’émeraude. La cité historique de Sukhothai . : ce site était la capitale du premier royaume de Thaïlande durant le 13ème siècle. Divers temples, dont le Phra Kaeo et son Bouddha de 12 mètres de haut, s’y trouvent.: ses ruines se situent à 70 km de Bangkok et ils comprennent des vestiges de palais et de temples construits au 14ème siècle.: il s’agit d’un des principaux habitats préhistoriques d’Asie du Sud-est. Il comprend un musée où sont exposés des objets datant de l’ère néolithique.: ces temples comptent parmi les plus populaires parmi les 40 000 lieux de culte en Thaïlande. Chacun a sa propre histoire et un style architectural unique. Le temple Wat Pho héberge le grand Bouddah couché.- Le: situé à Bangkok, il donne l’occasion aux visiteurs de découvrir les 8 superbes péniches de la flotte royale, véritables joyaux nationaux.- Visiter les, dont celui d'Amphawa.- Rencontrer lesdans les montagnes de la Thaîlande du Nord.- Assister à un match de- Entrer dans unau moment de la prière.- Découvrir les fêtes traditionnelles comme(le nouvel an bouddhiste),(l’anniversaire de la naissance et de la mort de Bouddha),(la fête de la fin de la saison des pluies) ...- Tester laet les spécialités locales, telles que le- Le parc national de la baie deet ses îlots.de Phuket, de Phi Phi, de Koh Samui...- Le parc national Khao Sam Roi Yot,- Se divertir à(Bangkok) ou à(Pattaya).- Explorer, un parc qui expose des miniatures des monuments les plus célèbres d’Asie et d’Europe. Faire les magasins dans la capitale àou à. Découvrir les boutiques deou deà Phuket.