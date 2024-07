Veloce.travel vise le top 5 des TMC françaises d'ici 5 ans 🔑

Au jour d'aujourd'hui, on laisse le réseau faire.



Après, j’ai évidemment un avis personnel sur le sujet. Ouigo a été une énorme attente des clients. Quand on ne l'avait pas et qu'on devait l'acheter sur le net, c'était compliqué. On a tous râlé.



Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ait un Ă©norme taux d'adoption, du Ouigo. Il est plus Ă©conomique qu'Ă©cologique.



Voyager en Ouigo sur le marché du business travel n'est pas simple. C'est très rapide, mais l'offre doit encore s'améliorer.

C'est un sujet qui revient depuis maintenant 20 ans entre l'aérien et la SNCF. On s'y prépare, mais je pense que la discussion entre les instances est intelligente.



La SNCF a besoin des agences de voyage. Les agences de voyage ont besoin de la SNCF. Est-ce qu'un jour la SNCF pourra repartir sur un canal de distribution direct, comme peuvent le faire les compagnies sur certaines lignes NDC ? Je n'y crois pas.



Ils sont durs, mais c'est les affaires. À nous d'être innovants à côté et de conserver la confiance de nos clients.

On a eu des difficultés, mais aujourd'hui elles se résorbent tranquillement.



Nous connaissons encore des soucis sur le groupe, qui est un marché particulier mais on arrive à travailler. Idem sur la partie back-office et comptabilité.