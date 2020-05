Vente billetterie : à quoi jouent les compagnies aériennes et que fait la DGCCRF ?

Après le scandale des transporteurs aériens qui se foutent de la réglementation européenne comme de leur premier décollage et refusent de rembourser les consommateurs dont les vols ont été annulés, en voici un autre en puissance : l’ouverture des réservations à partir de juin 2020 pour des destinations dont on est à peu près sûr que les vols ne pourront avoir lieu…



On sait que les compagnies sont aux abois. On sait aussi que les prévisions d’icelles ne tablent parfois sur un retour à la normale pas avant 12 à 24 mois.



Les licenciements pleuvent un peu partout dans le monde. Les flottes font le pied de grue sur le tarmac et seul le personnel de maintenance s’affaire pour que les appareils puissent un jour prendre l’air sans trop de casse.



Même chez les cadors du secteur comme Ryanair, pourtant assise sur une montagne de cash de plusieurs milliards, on ne prévoit pas d’amélioration avant 2022. Pire : on envoie le personnel pointer au chomedu.



A ce jour, aucune compagnie n’est en mesure d’afficher un plan de vol qui tienne la route pour les prochains mois. Et pour cause. Ne parlons pas du point de vue sanitaire.



Que proposeront les transporteurs aux passagers au niveau de la distanciation et de quels documents ceux-ci auront-ils besoin pour pouvoir quitter leur pays ?