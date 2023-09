Vente d’ITA, coup de gueule de Ryanair... accidenti dans le ciel italien ! 🔑

Cependant et malgré les déclarations du ministre, le gouvernement italien a finalement décidé de retirer son projet de plafonner les prix des billets.



Hache de guerre enterrée ? Non. On apprenait la semaine dernière que le gendarme italien de la concurrence s’était fendu d’un communiqué annonçant qu’il ouvrait une enquête contre Ryanair, qu’il soupçonne d'abus de position dominante aux dépens des agences de voyages et des consommateurs.



L’Autorité italienne de la concurrence et du marché note que Ryanair semble entraver l'achat par les agences de billets directement sur son site et oblige les agences traditionnelles à passer par une plateforme intermédiaire pour acheter les billets, à des conditions bien moins favorables en termes de prix, de services disponibles et de service après-vente.



Là aussi toujours aussi droit dans ses bottes, le Patron de Ryanair a réagi immédiatement en persiflant : « Nous nous réjouissons de l'enquête de l'autorité italienne de la concurrence, qui démontrera aux passagers qu'ils devraient réserver directement sur Ryanair.com pour obtenir les meilleurs tarifs . »



« Et pourquoi l'Autorité n'a manifesté aucun intérêt sur le fait que les prix des billets et des options sur ses vols soient supérieurs sur les sites des agences en ligne de jusqu’à 200% ? » s’est-il étonné.



Dans un pays, l’Italie, où la compagnie nationale a été sauvée par un groupe étranger, ou selon les chiffres de l’aviation civile italienne Ryanair a transporté en 2022 : 45,7 millions de passagers, soit presque 37% du marché national et international, la fierté nationale portée en étendard par le gouvernement est à la peine dans son ciel.



Il lutte, il s’agace, mais les réalités économiques ainsi que les règles communautaires dans le ciel et sur terre s’imposent à lui et risquent de continuer à rafraichir le climat entre Rome et Bruxelles.