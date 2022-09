Visiteurs : "En 2023, nous espérons nous rapprocher du chiffre de 2018" 🔑

TourMaG : OĂą en ĂŞtes-vous de vos Ă©quipes ?



Patrice Arezina : Nous avons fait face à de nombreux départs entre novembre 2020 et décembre 2021, entre plan de départs de l'entreprise et départs volontaires de collaborateurs. Désormais nous recrutons à nouveau, et encore récemment à l'image de nos dernières recrues.



Nous avons accueilli le lundi 5 septembre Vinciane Durand, en qualité de responsable de la relation commerciale, en provenance de John Paul, où elle était en charge des relations et partenariats voyages.



Mais aussi Julie Mazziotti au poste de commerciale Rhône-Alpes, un poste qu’elle occupait chez Quartier Libre et Camille Haccoun en tant que commerciale Nord et Grand-Est, en provenance d'Univairmer, où elle était responsable de l’enseigne Visiteurs de Lille.



Enfin, Guillaume Benjamin, pour le secteur Paris, Paris Est, et Centre France, qui Ă©tait chez nous en 2020, et qui fait son grand retour.



Après deux ans marqués par le télétravail et le chômage partiel, nous retrouvons petit à petit une dynamique d'entreprise. Bien sûr nous gardons la souplesse du télétravail, mais nous retrouvons aussi le plaisir de nous retrouver à la machine à café. Nous retrouvons une vie d'entreprise.