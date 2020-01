Vivoka : la start-up qui se rêve en leader mondial des assistants vocaux

Partant de zéro, les trois amis vont alors créer leur propre assistant, dès 2015.



Répondant à des commandes basiques, la technologie ne va cesser de s'améliorer pour être en mesure de répondre à des questions plus complexes, mais seulement orientées sur une thématique.



Vivoka a fait le choix de se spécialiser dans la smarthome (maison intelligente) et le tourisme.



" Nous ne voulons pas être chez tout le monde, ni avoir des millions de cas d'usages.



En s'orientant seulement sur quelques thématiques, cela nous permet de fournir aux hôtels un assistant qui va six fois plus loin que n'importe quelle solution existante sur le marché, "



En étant branché directement sur le backoffice de l'établissement hôtelier et les télévisions des chambres, grâce à l’assistant vocal ZAC déployé actuellement chez Accor et Nehô.



Pendant que les géants Américains ont abandonné tout écran, la start-up française a volontairement pris le contre-pied.



" Par exemple au lieu de dicter le code wi-fi de l'hôtel, il est mieux de l'afficher. Nous nous sommes rendu compte de l'importance et même la nécessité de conserver un écran, " témoigne, Florian Guichon, l'un des responsables de Vivoka.



Selon le directeur des opérations, l'une des explications sur la faible utilisation de l'assistant d'Apple, baptisé Siri, réside dans le fait qu'il n'est pas incarné. Face au vide et un champ des possibles s'ouvrant à l'infini, les utilisateurs se détournent de la fonctionnalité.



Vivoka souhaite à terme révolutionner les interactions hommes-machines par le biais de la voix et cela passe nécessairement par une incarnation physique ou visuelle.