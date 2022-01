Vols Maroc : quel programme pour les compagnies aériennes ?

La reprise des opérations aériennes vers et depuis le Maroc permet à la compagnie aérienne TUI fly de proposer, à partir du 17 février, son programme complet de 15 lignes au départ des aéroports de Lille, Orly, Bordeaux et Metz, à destination de 8 aéroports marocains : Fez, Tanger, Casablanca, Agadir, Marrakech, Rabat, Nador et Oujda. Dans l’ensemble, la compagnie proposera 33 fréquences hebdomadaires



- Au départ de Lille :

Casablanca, deux fois par semaine, les lundis et les jeudis ;

Marrakech, deux fois par semaine, les mercredis et les samedis ;

Agadir, deux fois par semaine, les mercredis et les samedis ;

Oujda, deux fois par semaine, les mercredis et dimanches ;

Fez, une fois par semaine, les lundis ;

Nador, une fois par semaine, les mardis ;

Tanger, une fois par semaine, les lundis.



- Au départ de Paris - Orly

Casablanca, cinq fois par semaine, les mardis, les mercredis, les vendredis, les samedis et les dimanches

Rabat, trois fois par semaine, les mercredis, les vendredis et les dimanches

Marrakech, trois fois par semaine, les mardis, les jeudis et les dimanches

Agadir, trois fois par semaine, les mardis, les jeudis et les dimanches

Oujda, trois fois par semaine, les lundis, les vendredis et les dimanches

Nador, deux fois par semaine, les jeudis et les samedis



- Au départ de Bordeaux

Casablanca, une fois par semaine, les jeudis.



- Au départ de Metz

Casablanca, deux fois par semaine, les samedis.



Les vols sont d'ores et déjà ouverts à la réservation.