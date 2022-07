Vols annulés covid-19 : l'Europe annonce le remboursement de 500 000 bons à valoir

A la suite d'un dialogue débuté en 2021, les compagnies aériennes "se sont engagées" à prendre des mesures pour mettre leurs pratiques en conformité avec la législation de l'UE relative aux droits des consommateurs et des passagers.



Elles devaient ainsi rattraper les retards de remboursement et rembourser les passagers rapidement ; mieux informer les consommateurs de leurs droits liés à l'annulation ; et proposer aux consommateurs d'échanger des bons contre un remboursement.



Selon les informations communiquées par les compagnies aériennes, elles auraient rattrapé "l'essentiel de leur retard en matière de remboursement".



Les compagnies aériennes auraient ainsi "contacté plus de 2,5 millions de consommateurs détenant des bons inutilisés " précise la Commission, dont 500 000 ont décidé de récupérer leur argent.