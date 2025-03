Vols directs : Air France lance une nouvelle liaison vers le Moyen-Orient !

Une fois cette nouvelle liaison inaugurée, les trois compagnies du groupe Air France-KLM : Air France, KLM et Transavia desserviront l’Arabie Saoudite. Transavia France relie Paris-Orly et Lyon à Djeddah depuis décembre 2024, tandis que KLM relie son hub d’Amsterdam-Schiphol à Riyad et Dammam.L’ouverture de cette nouvelle liaison renforcera par ailleurs le partenariat existant entre Air France et Saudia Airlines.Capitale de l’Arabie Saoudite, Riyad est situé au milieu du désert du Néfoud. La ville, classée « capitale du patrimoine du monde arabe » par l’UNESCO en 2020, allie héritage historique et modernité. Les visiteurs pourront également se laisser séduire par ses gratte-ciels ultra-modernes