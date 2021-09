Voyage : Israël autorise le retour des groupes organisés

Pour être admissibles à l'entrée en Israël, les touristes doivent avoir la preuve d'une deuxième injection reconnue par le ministère israélien de la Santé (vaccin approuvé par la FDA ou l'EMA) au cours des six derniers mois ou ayant reçu la troisième injection.



Les touristes devront également présenter un test PCR négatif, effectué jusqu'à 72 heures avant leur départ, et réaliser un test PCR et sérologique obligatoire à l'aéroport Tel-Aviv/Ben Gourion.



Ces tests sont à réserver à l’avance par l’agence réceptive israélienne.



Après avoir reçu le PCR et les résultats sérologiques obtenus en Israël, les touristes seront libres de voyager à l'intérieur du pays.



Le programme, lancé en mai 2021 pour permettre aux touristes étrangers de visiter Israël, est considéré comme un succès.



Plus de 2 000 touristes sont entrés en Israël, principalement des États-Unis et d'Europe.



" Nous espérons que les touristes individuels seront bientôt autorisés à entrer en Israël, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en Israël même et dans le monde ", ajoute l'ONIT.