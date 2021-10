Appli mobile TourMaG



Voyage : Israël ouvre ses frontières aux voyageurs vaccinés mise à jour le 29/10/2021

Israël a annoncé l'ouverture de ses frontières au 1er novembre 2021 aux voyageurs vaccinés. Le pays a précisé les modalités d'accès à son territoire.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 29 Octobre 2021

Les autorités israéliennes ont annoncé l'ouverture des frontières du pays à partir du 1er novembre 2021 aux voyageurs vaccinés.



Toutefois, les voyageurs devront remplir plusieurs conditions. Parmi elles, ils ne devront pas être passés par un pays dit ‘’rouge’’ pendant les 14 jours précédant l'arrivée en Israël.



Les vaccins reconnus par les autorités israéliennes sont ceux reconnus par l'OMS : Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson-Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac mais aussi SputniK-V. Les voyageurs devront présenter un schéma vaccinal complet.



Toutefois une différence demeure pour le vaccin russe. En effet les voyageurs étrangers vaccinés avec Sputnik ne seront acceptés qu'à compter du 15 novembre 2021. Ils devront passer un test sérologique à leur arrivée en Israël et seront soumis à "une quarantaine jusqu'à recevoir le résultat positif".



Les voyageurs devront en plus de justifier de leur schéma vaccinal (Certificat de vaccination), effectuer un test PCR jusqu'à 72 heures avant un vol aller et remplir une déclaration avant d'entrer en Israël.



A l'arrivée en Israël, les voyageurs devront également effectuer un test PCR à l'atterrissage à l'aéroport Tel-Aviv/Ben Gourion. Ils devront rester isolés jusqu'à ce qu'un résultat négatif soit obtenu rapidement ou, après 24 heures ce qui leur permettra de sortir de l’isolement sans plus attendre.



Israël classé en orange



Les voyageurs doivent produire un motif impérieux pour se rendre dans un pays/territoire de la zone orange sauf s’ils peuvent justifier d’un parcours vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament.



Les voyageurs non vaccinés en provenance de ces pays/territoires doivent présenter à l’embarquement, le résultat négatif d’un test PCR réalisé moins de 72h ou d’un test antigénique (TAG) réalisé moins de 48h avant le vol. Ils pourront faire l’objet d’un test antigénique aléatoire à l’arrivée.



Ils sont eux soumis aux motifs impérieux et devront s’engager à respecter un auto-isolement de 7 jours à leur arrivée en France. La France a classé Israël en orange. Les voyageurs doivent produire un motif impérieux pour se rendre dans un pays/territoire de la zone orange sauf s’ils peuvent justifier d’un parcours vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament.Les voyageurs non vaccinés en provenance de ces pays/territoires doivent présenter à l’embarquement, le résultat négatif d’un test PCR réalisé moins de 72h ou d’un test antigénique (TAG) réalisé moins de 48h avant le vol. Ils pourront faire l’objet d’un test antigénique aléatoire à l’arrivée.Ils sont eux soumis aux motifs impérieux et devront s’engager à respecter un auto-isolement de 7 jours à leur arrivée en France.

Quelles sont les conditions d'accès



1.1. À compter du 1er novembre 2021, toute personne étrangère (vaccinée) remplissant toutes les conditions cumulées sera autorisée à entrer en Israël :



1.1.1 À condition qu'elles ne soient pas passées dans un pays dit ‘’rouge’’ pendant les 14 jours précédant son entrée en Israël.

1.1.2 Vaccinés avec un vaccin approuvé par l'OMS ou applicable, conformément aux conditions énoncées à la section 3 ci-dessous.

1.1.3 Il n'y a aucun autre obstacle à son entrée en Israël.

1.1.4 Entrée en Israël par l'aéroport Tel-Aviv/Ben-Gourion (env. 4h15 de Paris). Attention : Passeport valable 6 mois après la date du retour toujours en vigueur - pas besoin de visa pour les Français, Belges, Suisses, Canadiens. 1.1.5 Un étranger qui ne remplit pas les conditions ci-dessus ne sera pas autorisé à entrer en Israël, même pas dans les conditions d'isolement complet (pour cette catégorie, les comités des exceptions continueront de fonctionner au cas par cas).



2. Les vaccins approuvés dans ce processus : 2.1 Moderna 2.2 Pfizer 2.3 Johnson & Johnson-Janssen 2.4 AstraZeneca 2.5 Covishield 2.6 Sinopharm 2.7 Sinovac 2.8 SputniK-V (suite aux réserves énoncées à la section 3.4 ci-dessous).



3. Protocole de vaccination - et/ou guéris du Covid 19 - approuvé par le Ministère de la Santé

3.1 Etrangers vaccinés avec Pfizer / Moderna / AstraZeneca / Sinovac ou Sinopharm :

3.1.1. Ayant reçu deux vaccins ; 14 jours ou plus se sont écoulés depuis leur deuxième vaccin à l'entrée en Israël mais pas plus de 180 jours après avoir quitté Israël.

3.1.2. Ayant reçu la dose de vaccin de rappel ; 14 jours ou plus se sont écoulés depuis leur injection de rappel lors de leur entrée en Israël. 3.2 Etrangers vaccinés avec le vaccin de Janssen :

3.2.1. 14 jours ou plus se sont écoulés depuis la date de vaccination à l'entrée en Israël mais pas plus de 180 jours à la sortie d'Israël.

3.2.2. Ayant reçu une dose de rappel et 14 jours ou plus se sont écoulés depuis leur injection de rappel à l'entrée en Israël.



3.3 Étrangers présentant une référence que les systèmes israéliens du Ministère de la Santé peuvent authentifier numériquement, à un résultat positif dans un NAAT (test moléculaire ressemblant au PCR).

3.3.1. 11 jours ou plus se sont écoulés depuis le test à leur arrivée en Israël mais pas plus de 190 jours après avoir quitté Israël.

3.3.2 Reçu en plus au moins une dose des vaccins approuvés par l'OMS (dans ce cas, la durée et la séquence des événements sont sans importance)



3.4. Étrangers vaccinés avec Spoutnik : à partir du 15.11.21, et soumis à un résultat positif (suffisamment d’anticorps décelés) au test sérologie en Israël (ils resteront isolés jusqu'à ce qu'un résultat positif soit obtenu).

3.4.1. Ayant reçu deux injections de vaccin et 14 jours ou plus se sont écoulés depuis leur deuxième injection à l'entrée en Israël (mais pas plus de 180 jours après avoir quitté Israël).

3.4.2. Ayant reçu la dose de vaccin de rappel et 14 jours ou plus se sont écoulés depuis leur injection de rappel à l'entrée en Israël.



A retenir ! Liste des pays qui délivrent des certificats que les systèmes israéliens du ministère de la Santé peuvent authentifier numériquement :



4. Le processus d'entrée en Israël :

4.1. Effectuez un test PCR jusqu'à 72 heures avant un vol aller.

4.2. Remplir une déclaration de passager avant d'entrer en Israël :

4.2.1. Les passagers munis d'un certificat numérique vérifiable numériseront ou téléchargeront leur certificat de vaccination ou de récupération sur le formulaire du passager entrant et recevront un laissez-passer vert avant de monter à bord de l'avion.

4.2.2. Les passagers qui n'ont pas de certificat numérique vérifiable déclareront leur statut vaccinal dans le formulaire du passager entrant et rempliront une demande pour raccourcir la période d'isolement. Ensuite, ils joindront les documents nécessaires pour recevoir un laissez passer vert avant de monter à bord de l'avion.



4.3. Conditions d'embarquement :

4.3.1. Présentation de la documentation à un résultat de test PCR négatif effectué jusqu'à 72 heures avant le vol.

4.3.2. Présenter une preuve de remplissage de la déclaration du passager entrant.

4.3.3.1. Certificat de vaccination attestant la réalisation des vaccinations conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

4.3.3.2. Certificat de guérison : les systèmes israéliens du ministère de la Santé peuvent authentifier numériquement les informations indiquant une guérison - conformément aux dispositions de la section 3 ci-dessus.

4.3.3.3. Permis d'entrée exceptionnel du Ministère israélien de l'Intérieur (exceptions, groupes…)

4.4. Effectuer des contrôles aléatoires de conformité des documents par les Autorités de l'aéroport Tel-Aviv/Ben Gourion.

4.5. Effectuer un test PCR à l'atterrissage à l'aéroport Tel-Aviv/Ben Gourion ; rester isolé jusqu'à ce qu'un résultat négatif soit obtenu rapidement ou, après 24 heures, sortir d’isolement sans plus attendre.

Voici le communiqué de presse officiel qui donne tous les détails sur les conditions et processus d'entrée en Israël des touristes étrangers vaccinés. Attention : Passeport valable 6 mois après la date du retour toujours en vigueur - pas besoin de visa pour les Français, Belges, Suisses, Canadiens. Ayant reçu la dose de vaccin de rappel ; 14 jours ou plus se sont écoulés depuis leur injection de rappel lors de leur entrée en Israël. 3.2 Etrangers vaccinés avec le vaccin de Janssen :3.2.1. 14 jours ou plus se sont écoulés depuis la date de vaccination à l'entrée en Israël mais pas plus de 180 jours à la sortie d'Israël.3.2.2. Ayant reçu une dose de rappel et 14 jours ou plus se sont écoulés depuis leur injection de rappel à l'entrée en Israël.3.3 Étrangers présentant une référence que les systèmes israéliens du Ministère de la Santé peuvent authentifier numériquement, à un résultat positif dans un NAAT (test moléculaire ressemblant au PCR).3.3.1. 11 jours ou plus se sont écoulés depuis le test à leur arrivée en Israël mais pas plus de 190 jours après avoir quitté Israël.3.3.2 Reçu en plus au moins une dose des vaccins approuvés par l'OMS (dans ce cas, la durée et la séquence des événements sont sans importance)3.4. Étrangers vaccinés avec Spoutnik : à partir du 15.11.21, et soumis à un résultat positif (suffisamment d’anticorps décelés) au test sérologie en Israël (ils resteront isolés jusqu'à ce qu'un résultat positif soit obtenu).3.4.1. Ayant reçu deux injections de vaccin et 14 jours ou plus se sont écoulés depuis leur deuxième injection à l'entrée en Israël (mais pas plus de 180 jours après avoir quitté Israël).3.4.2. Ayant reçu la dose de vaccin de rappel et 14 jours ou plus se sont écoulés depuis leur injection de rappel à l'entrée en Israël.A retenir ! Liste des pays qui délivrent des certificats que les systèmes israéliens du ministère de la Santé peuvent authentifier numériquement : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccineseuropeans/eu-digital-covid-certificate_en 4.1. Effectuez un test PCR jusqu'à 72 heures avant un vol aller.4.2. Remplir une déclaration de passager avant d'entrer en Israël :4.2.1. Les passagers munis d'un certificat numérique vérifiable numériseront ou téléchargeront leur certificat de vaccination ou de récupération sur le formulaire du passager entrant et recevront un laissez-passer vert avant de monter à bord de l'avion.4.2.2. Les passagers qui n'ont pas de certificat numérique vérifiable déclareront leur statut vaccinal dans le formulaire du passager entrant et rempliront une demande pour raccourcir la période d'isolement. Ensuite, ils joindront les documents nécessaires pour recevoir un laissez passer vert avant de monter à bord de l'avion.4.3. Conditions d'embarquement :4.3.1. Présentation de la documentation à un résultat de test PCR négatif effectué jusqu'à 72 heures avant le vol.4.3.2. Présenter une preuve de remplissage de la déclaration du passager entrant.4.3.3.1. Certificat de vaccination attestant la réalisation des vaccinations conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.4.3.3.2. Certificat de guérison : les systèmes israéliens du ministère de la Santé peuvent authentifier numériquement les informations indiquant une guérison - conformément aux dispositions de la section 3 ci-dessus.4.3.3.3. Permis d'entrée exceptionnel du Ministère israélien de l'Intérieur (exceptions, groupes…)4.4. Effectuer des contrôles aléatoires de conformité des documents par les Autorités de l'aéroport Tel-Aviv/Ben Gourion.4.5. Effectuer un test PCR à l'atterrissage à l'aéroport Tel-Aviv/Ben Gourion ; rester isolé jusqu'à ce qu'un résultat négatif soit obtenu rapidement ou, après 24 heures, sortir d’isolement sans plus attendre.4.6. Pour les personnes vaccinées uniquement avec les vaccins Spoutnik - effectuer un test sérologique à l'aéroport Tel-Aviv/Ben Gourion ; isolement jusqu'à l'obtention d'un résultat de test positif (En plus de l'isolement jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif pour le test PCR effectué à l'atterrissage).



