Voyages : l'assurance annulation « sans motif/sans justif », un produit miracle ? 🔑

Personne ne couvre la peur. Même avec la meilleure volonté du monde, ça ne passerait pas. Les assureurs ne vont pas accepter de perdre de l’argent. Ils vont mettre une restriction d’entrée de jeu »,

« Les assurances ne peuvent pas tout couvrir. Honnêtement, ce n’est pas de bon conseil de proposer un produit miracle en période de crise »

« Toute initiative est bonne à prendre pour améliorer notre image, proposer des solutions à nos clients et être le plus flexible possible. Mais le produit est cher, il faut expliquer au client que s’il annule, il va payer 20 ou 30% et qu’il payera malgré tout 10% du prix du voyage s’il part.



A l’heure où les clients nous mettent beaucoup en concurrence et nous demandent de justifier notre valeur ajoutée, ajouter 10% au prix d’un voyage cela me semble beaucoup »

« C’est difficile à caser. Sur un dossier dépassant les 2 000 ou 2 500€ pour une famille de 5, on arrive facilement à 400€ d’assurance. C’est un budget.



« Si on disait : « c’est 400€, mais quoiqu’il arrive vous êtes remboursés, ça irait. Mais bien souvent les clients ne comprennent pas qu’il existe une franchise. Là encore ça chiffre vite »

Mais alors, quid de la peur qui encourage les vacanciers à annuler leur voyage au Moyen-Orient ?affirme Bertrand Thorel, directeur général de Valeurs Assurances., note Bertrand Thorel.Si cette assurance miracle existe depuis des années, elle reste un produit onéreux,, affirme Frédéric d’Hauthuille, fondateur et dirigeant de Monde Authentique. Jean-Charles Franchomme, co-fondateur du HelpDesk des Pros du tourisme et fondateur du Collectif de défense des métiers du voyages (CDMV) pointe également le prix de cette assurance., complète-t-il.