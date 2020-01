WAG.Travel dématérialise les compétences des agents de voyages pour capter l'internaute

Les e-voyageurs ne sont pas assaillis d'informations inutiles et de publicités dans tous les sens, mais se retrouvent avec une page web susceptible de répondre à ces envies.



L'IA apporte alors les informations et des offres en rapport avec ce dont a besoin l'internaute.



Pour en arriver là, la jeune pousse a pris son temps. L'objectif étant de ne pas sortir une solution hors-sol et trop éloignée des besoins des professionnels du tourisme.



Pour cela WAG.Travel s'est rapprochée, dès sa naissance, de professionnels du secteur pour co-construire la solution. Avec déjà plus d'une vingtaine de sites référencés et plus de 3 millions de parcours digitaux analysés. Le produit est fin prêt.



" Pendant cette phase de test, nous avons pu manipuler de la donnée, faire les dents de notre IA et muscler notre solution, nous sommes en mesure de fournir une navigation sans couture. Dorénavant, nous commençons à éditer nos premiers devis, " se félicite le dirigeant.



Si la data est à la mode, elle fait aussi de plus en plus peur même au géant du web. A l'image d'un Google annonçant la fin des cookies sur son navigateur, la question du respect de la vie privée n'inquiète pas l'équipe de la start-up.



" Notre objectif n'est pas de savoir le poids, l'âge et la taille des prospects, mais de connaître des grandes tendances. Nous nous sommes aperçus que de plus en plus la segmentation n'est plus à la mode, "



Le marketing s'attarde maintenant sur le comportement, ainsi cela n'intéresse plus les marketeurs de savoir que l'internaute à 25 ans, ils veulent savoir que celle-ci souhaite partir dans le sud-est de la France.



