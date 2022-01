2022 : des raisons de croire et d’espérer 🔑

Gardons-nous de tout triomphalisme, bien sûr. Le temps n’est pas à l’optimisme béat mais le catastrophisme ne semble pas non plus de mise.]b



Omicron ou pas, l’économie mondiale trace sa route et la Bourse, son poisson-pilote, affiche une bonne santé insolente.



Bien entendu, la résilience a un prix et notre secteur a déjà payé un lourd tribut à la crise. Sa convalescence est de nouveau mise en péril par les annulations en masse de l’automne et de la fin de l’année, alors même que des échéances financières (Avoirs, PGE…) se profilent.



En ce début d’année présidentielle et alors qu’Emmanuel Macron prend aussi les commandes de l’Union européenne, les représentants de la profession vont devoir de nouveau monter au créneau.



Un dernier coup de reins pour éviter que les efforts des derniers mois ne retombent comme un soufflet.



Meilleurs Voeux et Bonne Année 2022 !